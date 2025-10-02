من قصات الشعر إلى المكياج: مزيد من الصيحات يحملها لكِ أسبوع باريس للموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 أكتوبر 2025 12:58 مساءً - لاتزال مدينة الموضة والجمال باريس تستقطب المزيد من العروض العالمية والدُور الراقية، التي تستعرض أجدد ما لديها من صيحات جمالية وأزياء على مدرجات أسبوع باريس للموضة لربيع وصيف 2026، صيحات تأتي في مجملها متجددة، عصرية، تبهر عشاق وعاشقات حول العالم، وترسم مرحلة جمالية جديدة تتسم في غالبيتها بالجرأة والتفرُّد بلمسات عصرية، لا تخلو من الغرابة في بعض الأحيان؛ فتواكب بذلك جيل الشابات اللواتي يطمحن دائماً الى كل ما هو جديد ومميز في عالم الموضة.

من «الخليج 365» نرصد لكِ مجموعة صيحات جمالية أُطلقت خلال أسبوع باريس للموضة لموسم ربيع وصيف 2026.

قَصة الكاريه بأطراف متساوية

من عرض ستيلا مكارتني Stella Mccartney- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



قَصّة الكاريه القصير عادت بقوة هذا الموسم على منصات أسبوع باريس للموضة، لكن بلمسة عصرية واضحة، اعتمدتها دار ستيلا مكارتني Stella Mccartney. جاءت الأطراف متساوية تماماً وبخطوط حادة؛ مما منح الإطلالة جرأة كلاسيكية في آن واحد. هذه القَصة تلائم صاحبات الوجه البيضاوي والدائري على حدٍّ سواء، وتُعتبر خياراً مثالياً للمرأة العصرية التي تبحث عن أسلوب عملي أنيق في الوقت نفسه.

إليكِ أيضاً أبرز صيحات الجمال في ختام أسبوع الموضة في ميلانو لربيع وصيف 2026

الرموش الجريئة باللون الأشقر الفاتح

من عرض أنريالاج Anrealage- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



في عرض أنريالاج Anrealage، كانت الرموش هي نقطة الجذب الأساسية. فقد اعتمدت العارضات رموشاً طويلة بارزة مصبوغة باللون الأشقر الفاتح؛ لتكسر القاعدة التقليدية للرموش السوداء. هذه الصيحة غير المألوفة، منحت العيون إشراقة لافتة وطابعاً فنياً يحاكي فن البوب، وهي مثالية لعاشقات الجرأة والابتكار.

تسريحة الشعر المرفوعة بأسلوب فوضوي مع الغرة القصيرة جداً

من عرض درايز فان نوتن Dries Van Noten- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



دار درايز فان نوتن Dries Van Noten قدّمت تسريحات شعر مرفوعة بأسلوب فوضوي محسوب، ترافقها غرة قصيرة جداً غير متساوية، أضافت روح التمرُّد والمرح. هذه التسريحة تلائم السهرات الشبابية، وتواكب شخصية المرأة المغامرة التي لا تلتزم بالقواعد الكلاسيكية.

بوندانا الشعر الطويل النازل بأسلوب جانبي طويل

من عرض لانفان Lanvin- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

من وحي البوهيمية والستايل العصري، ظهرت العارضات في عرض لانفان Lanvin وهنّ يضعن بوندانا على الشعر بالكامل بأسلوب منسدل جانبياً. هذه الصيحة عكست مزيجاً بين الأسلوب الكاجوال والراقي؛ لتمنح المرأة حرية التعبير عن شخصيتها بطريقة بسيطة ولافتة.

مكياج عيون زهري مات صاخب

من عرض زومر Zomer- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



الزهري لم يعُد يقتصر على الخدود والشفاه؛ فقد حضر بقوة على العيون في عرض زومر Zomer؛ إذ ظهرت العارضات بمكياج عيون زهري مات صاخب، يغطي الجفون بالكامل. هذه الإطلالة الجريئة تكسر رتابة الألوان التقليدية، وتمنح العينين حيوية لا تُقاوَم؛ خصوصاً مع البشرة الموحدة والشفاه الطبيعية اللامعة.

المكياج النظيف مع الأيلاينر الخفيف

من عرض كوراج Courreges- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



في عرض كوراج Courreges، برز المكياج النظيف "Clean Look"؛ حيث اكتفت العارضات ببشرة موحّدة بلمعة صحية، مع أيلاينر أسود رفيع جداً يحدد منبت الجفن العلوي بخط ناعم. هذه الصيحة تركّز على إبراز جمال الملامح الطبيعية بأسلوب أنيق يناسب الإطلالات النهارية.

المكياج الخفيف مع الكحل الأسود الذي يغمر العين

من عرض موسي Mossi- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



أما دار موسي Mossi؛ فقد أعادت صيحة الكحل الأسود البارز، لكن بلمسة متجددة؛ حيث تم تطبيق الكحل داخل وخارج العين؛ ليغمرها بالكامل ويمنحها عمقاً آسراً. باقي المكياج جاء خفيفاً وهادئاً؛ لترْك كامل التركيز على العيون، وهو أسلوب مثالي للمرأة التي تبحث عن إطلالة جريئة لكن أنيقة في المناسبات الليلية.

تسريحة الكعكة المنخفضة المضفّرة مع الغرة المبللة المسحوبة إلى الخلف

من عرض بورك أكيول Burc Akyol- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



في عرض بورك أكيول Burc Akyol، امتزج الكلاسيكي بالمعاصر، من خلال تسريحة الكعكة المنخفضة المضفرة، ترافقها غرة مبللة مسحوبة بإتقان إلى الخلف. هذه التسريحة تمنح مظهراً أنثوياً راقياً يناسب المناسبات الرسمية، وتؤكد أن الأناقة تكمن أحياناً في التفاصيل البسيطة والمتقَنة.

صبغة الشعر البني المحمَر

من عرض بورك أكيول Burc Akyol- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



إضافةً إلى التسريحات، لفتت صبغة الشعر البني المحمَر، الأنظار في عرض بورك أكيول Burc Akyol؛ حيث منح اللون الدافئ العارضات مظهراً متوهّجاً يليق بموسم الربيع والصيف. هذا التدرُّج اللوني يناسب مختلف ألوان البشرة، ويُعتبر بديلاً أنيقاً للشعر الأشقر أو الأسود التقليدي.

يمكنكِ أيضاً مواكبة موضة تسريحات شعر عصرية ناعمة تتصدّر أول عروض أسبوع باريس للموضة

كيف تعتمدين صيحات أسبوع باريس للموضة في إطلالتكِ اليومية؟

لا داعي لأن تكوني على السجادة الحمراء أو في مدينة الموضة والجمال لتتألقي بصيحات أسبوع باريس للموضة؛ فبإمكانكِ تبنّي لمسات من هذه الإطلالات بأسلوب عملي يومياً. إليكِ بعض النصائح: