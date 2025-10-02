انطلاق فعالية جدة بيوتي ويك ضمن موسم جدة 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 أكتوبر 2025 04:03 مساءً - ضمن فعاليات موسم جدة 2025، انطلقت في مدينة جدة فعالية جدة بيوتي ويك "JEDDAH BEAUTY WEEK"، بمشاركة علامات تجارية عالمية ومحلية رائدة في مجالات التجميل والعناية بالبشرة، ويستضيفها مسرح عبادي الجوهر أرينا لمدة 6 أيام متتالية.

أسبوع الجمال والعناية في جدة

وتتيح هذه الفعالية لزوارها تجربة متكاملة تحت سقف واحد، عبر مناطق متنوعة تستعرض أحدث منتجات وتقنيات العناية والجمال، إلى جانب فعاليات مصاحبة تشمل جلسات حوارية يشارك فيها خبراء تجميل وأطباء مختصون ومؤثرون يتناولون أبرز الاتجاهات في عالم التجميل والعناية.

وتتضمن فعالية جدة بيوتي ويك كذلك، ورش عمل تدريبية يقدمها نخبة من الخبراء لتطوير مهارات الزوار واطلاعهم على أساليب مبتكرة في فنون المكياج والجمال.

وتضم الفعالية تجارب تفاعلية متعددة، من بينها زوايا للتصوير المبتكر وعروض موسيقية حيّة تضفي أجواء نابضة بالحيوية على المكان، كما تضم أيضًا جانبًا عائليًّا من خلال قسم للأطفال وخيارات متنوعة من الأطعمة والمشروبات، بما يجعل تجربة الزيارة أكثر شمولية وتكاملًا.

منصة للتثقيف والتجديد والإبداع

وتهدف هذه الفعالية إلى إتاحة منصة تقدم التثقيف وتعزز التجديد والإبداع، وتأتي استضافة مدينة جدة لأبرز الفعاليات العالمية في مجالات الجمال والابتكار، تأكيداً لمكانتها كمركز رائد يجمع بين العروض التفاعلية والتجارب الحسية التي تلبي اهتمام سكان جدة وزائريها.

موسم جدة 2025

انطلق موسم جدة 2025 بفعاليات غنية ومتنوعة مجسداً مكانة عروس البحر الأحمر كوجهة سياحية وترفيهية عالمية، عبر برامج مبتكرة تشمل العروض الفنية، والمهرجانات، والأنشطة التفاعلية، كذلك التجارب الثقافية والرياضية، بما يعزز حضور المدينة على خارطة السياحة إقليمياً وعالمياً الدولية.

ومن المتوقع أن يواصل الموسم الإعلان عن فعاليات جديدة خلال الربع الأخير من العام الجاري، تشمل مجالات ثقافية وفنية وسياحية، تُسهم في تعزيز مكانة المدينة من خلال تنويع الخيارات الترفيهية، بما يعزز من استدامة الموسم كمشروع وطني رائد في صناعة الترفيه.

