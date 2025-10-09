أسرار البشرة المتوهجة للنجمات مع التقدم في العمر.. كيت وينسلت منهن

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أكتوبر 2025 02:12 مساءً - لا شك أنكِ تساءلتِ مرات كثيرة عن سر توهج بشرة النجمات وشبابها رغم التقدم في السن، أمثال كيت وينسلت وسلمى حايك وجينيفر لوبيز ونيكول كيدمان وغيرهن.. بالتأكيد لكل نجمة أسرارها الجمالية الخاصة، فإضافة إلى التقنيات التجميلية الجراحية وغير الجراحية، تمارس النجمات طقوساً جمالية يومية تساعدهن في الحفاظ على بشرة متوهجة أكثر شباباً وإشراقة مع التقدم في السن، لا سيما أنهن غالباً ما يكنَّ تحت الأضواء، وبالتالي أي شوائب على بشرتهن يتم تسليط الضوء عليها فوراً.

فما رأيك أن تتعرفي إلى أسرار البشرة المتوهجة للنجمات مع التقدم في العمر؟ فربما قد تحذين حذوهن، وتكون لكِ طقوسكِ الجمالية الخاصة المستوحاة منهن.

جينيفر لوبيز: زيت الزيتون سر الإشراقة الخالدة

Embed from Getty Images



منذ بداياتها، صرّحت جينيفر لوبيز Jennifer Lopez أن زيت الزيتون هو المكون السحري في روتينها الجمالي؛ إذ تستخدمه كمرطب طبيعي للوجه والجسم وحتى للشعر.

تؤكد أن هذا الزيت الغني بالأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة يساعدها على الاحتفاظ بمرونة بشرتها وتوهجها الطبيعي، كما تعتمد أحياناً أقنعة منزلية تحتوي على زيت الزيتون والعسل لترطيب عميق، يمنحها مظهراً مشرقاً ومشدوداً.

إليك أيضاً تعرفي إلى أسرار جمال جينفير لوبيز بعد الخمسين

نيكول كيدمان: قوة الريتينول في مواجهة الزمن

Embed from Getty Images



سر نيكول كيدمان Nicole Kidman يكمن في اعتمادها المستمر على كريمات مضادة للشيخوخة تحتوي على الريتينول، وهي مادة فعالة تعمل على تجديد الخلايا وتعزيز إنتاج الكولاجين.

تحرص نيكول على تطبيقه ليلاً فقط، يتبعه كريم مرطب غني لتجنب الجفاف، مؤكدة أن الانتظام هو ما يمنح النتائج الملموسة. كما تبتعد قدر الإمكان عن المقشرات القاسية التي قد تضعف حاجز البشرة.

ديمي مور: الترطيب المكثف بثلاث طبقات

Embed from Getty Images



تعتمد ديمي مور Demi Moore على مزيج من ثلاثة أنواع من كريمات الترطيب الفاخرة، منها Biologique Recherche La Grande Crème وRetrouvé Intensive Replenishing Moisturizer.

تطبّقها بطبقات خفيفة متتالية؛ لتضمن ترطيباً عميقاً ومتواصلاً، وهي تؤمن أن ترطيب الوجه هو سر التوهج الحقيقي للبشرة الناضجة. كما تمارس التأمل واليوغا بانتظام، معتبرة أن الراحة النفسية تنعكس مباشرة على صفاء بشرتها.

ناتالي بورتمان: التوازن بين البساطة والتغذية

Embed from Getty Images

تتبع ناتالي بورتمان Natalie Portman نظاماً نباتياً صارماً، وتؤمن بأن الجمال يبد أ من الداخل.

تحرص على شرب العصائر الخضراء يومياً، وتبتعد عن الأطعمة المصنعة. أما روتينها الخارجي فبسيط للغاية: غسول لطيف ومرطب طبيعي. وتخضع لجلسة تدليك للوجه مرة شهرياً لتحفيز الدورة الدموية ومنح بشرتها إشراقة طبيعية من دون الحاجة إلى مستحضرات كثيرة.

كريستن بيل: العناية الطبيعية بالعسل

Embed from Getty Images



تفضل كريستن بيل Kristen Bell العلاجات الطبيعية المنزلية، ومن أبرزها ماسك عسل المانوكا والسكر الذي تحضّره بنفسها. تستخدمه مرة أسبوعياً لتقشير البشرة بلطف وإزالة الخلايا الميتة، فيترك وجهها ناعماً ومتوهجاً على الفور.

تؤمن كريستن أن العودة إلى المكونات البسيطة غالباً ما تكون أكثر فاعلية من المنتجات المعقدة.

كيت وينسلت: التزام صارم بروتين العناية اليومي بالبشرة

Embed from Getty Images



تُعرف كيت وينسلت Kate Winslet بانضباطها الشديد في روتينها الجمالي اليومي؛ إذ لا تتهاون إطلاقاً في تنظيف بشرتها من المكياج قبل النوم مهما كانت متعبة. تؤمن كيت أن الخطوة الأساسية للحفاظ على بشرة نضرة مع التقدم في السن هي إزالة الشوائب يومياً؛ لتسمح للبشرة بالتنفس والتجدد.

كما تعتمد على منظف لطيف وخالٍ من العطور، يتبعه تونر مرطب وسيروم فيتامين C يمنح وجهها إشراقة ناعمة، ويعزز مرونة البشرة على المدى الطويل.

كيت بلانشيت: حماية صارمة من الشمس

Embed from Getty Images

تقول كيت بلانشيت Cate Blanchett إن الواقي الشمسي هو أفضل مستحضر مقاوِم للتجاعيد، لذلك لا تخرج من منزلها من دونه أبداً، وتعيد تطبيقه مرات عدة في اليوم. كما تتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتحافظ على ترطيب دائم لبشرتها.

تؤمن كيت أن الحماية اليومية والاستمرارية هما السر الحقيقي لبشرة متماسكة ومتوهجة مهما مرّ الزمن.

ما رأيك أيضاً أن تتعرفي إلى خطوات لا تتخلى عنها كيت بلانشيت لبشرة مثالية بعد الـ50

جينيفر أنيستون: العناية من الداخل أولاً

Embed from Getty Images



تعتبر جينيفر أنيستون Jennifer Aniston أن سر البشرة المتوهجة يبدأ من نمط الحياة الصحي. فهي تحافظ على نظام غذائي متوازن غني بالبروتين والخضروات، وتشرب كميات وفيرة من الماء.

ومن طقوسها الثابتة تمرير الماء المثلج على وجهها صباحاً؛ لتحفيز الدورة الدموية وشد المسام، وهي خطوة بسيطة، لكنها تمنحها إشراقة فورية وحيوية ملحوظة.

كيت هادسون: البخار الليلي وعدم غسل الوجه صباحاً

Embed from Getty Images



تفضل كيت هادسون Kate Hudson العناية بالبشرة بأسلوب طبيعي وبعيد عن المبالغة. فهي تستخدم جهاز البخار الليلي لفتح المسام وتنقية الوجه قبل النوم، وتترك بشرتها لترتاح طوال الليل.

وفي الصباح، لا تغسل وجهها بالماء، بل تكتفي بمسح خفيف باستخدام تونر مرطب للحفاظ على الزيوت الطبيعية التي تفرزها البشرة أثناء النوم، ما يمنحها مظهراً مشرقاً ومتوازناً.