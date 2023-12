شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية وصواعق بالمدينة المنورة.. و"المدني" يدعو لتوخي الحذر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين في المدينة المنورة إلى توخي الحذر، خلال الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارًا باللون الأحمر من أمطار غزيرة في المدينة المنورة اليوم الاثنين.

#الدفاع_المدني يدعو إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة #المدينة_المنورة .

ولمتابعة الحالة عبر الرابط:https://t.co/vXwLgRVfbj pic.twitter.com/BUiLUegsCa — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) December 11, 2023

وذكر المركز، أن الحالة المناخية مستمرة حتى مساء الغد الثلاثاءـ وتشمل رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وجريان السيول علاوة على الصواعق الرعدية.

طقس المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وبين أن هذا الطقس يسود أجزاءً من مناطق تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة, في حين تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة مع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.