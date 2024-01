شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالفين لنظام البيئة في جازان ومكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان، مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية اليمنية، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، وجرى تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.

مخالف يلوث وسطًا بيئيًا

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية الأرتيرية، لتلويثه وسطًا بيئيًا في منطقة مكة المكرمة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضحت القوات أن عقوبة إلقاء مياه ملوثة في أي وسط بيئي غرامة تصل إلى 30 مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الإبلاغ عن المخالفين

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.