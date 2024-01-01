وتهيب وزارة الحج والعمرة بالجميع إلى ضرورة أخذ المعلومات الصحيحة من الوزارة عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، أو ما ينشر عبر حساباتها الرسمية في شبكات التواصل الاجتماعي، أو بالاتصال الهاتفي بمركز العناية بالمستفيدين.
كانت هذه تفاصيل خبر الحج والعمرة: لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد فتح التسجيل لحجاج الداخل لموسم حج 1445هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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