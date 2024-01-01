الحج والعمرة: لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد فتح التسجيل لحجاج الداخل لموسم حج 1445هـ

بالإشارة إلى ما يتم تداوله في شبكات التواصل الاجتماعي، نوهت وزارة الحج والعمرة إلى أنه لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد فتح التسجيل لحجاج الداخل لموسم حج 1445هـ، أو باقات الحج، ونحو ذلك.

وتهيب وزارة الحج والعمرة بالجميع إلى ضرورة أخذ المعلومات الصحيحة من الوزارة عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، أو ما ينشر عبر حساباتها الرسمية في شبكات التواصل الاجتماعي، أو بالاتصال الهاتفي بمركز العناية بالمستفيدين.