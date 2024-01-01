إيقاف 141 شخصا بتهمة الفساد في 6 جهات حكومية

بتعاونكم باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر ديسمبر 2023م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (1481) جولة رقابية، والتحقيق مع (702) مشتبه به من ضمنهم موظفين من وزارات (الداخلية، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الحرس الوطني ) وإيقاف (141) شخصا، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير). وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.



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