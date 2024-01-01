التعليم تعلن معايير المفاضلة على الوظائف الإدارية للمرتبة الـ13 فما دون

أعلنت وزارة التعليم عن معايير المفاضلة على الوظائف الإدارية للمرتبة الثالثة عشرة فما دون، كما شمل الإعلان قائمة بالشهادات المهنية وفق ثلاثة مستويات، إضافةً إلى الجدول الزمني لمتابعة الإجراءات. وللاطلاع على المعايير والعناصر المرجحة؛ من خلال الرابط ​ .



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