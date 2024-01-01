توضيح من الحج بشأن موعد فتح التسجيل لحجاج الداخل 1445هـ

أصدرت وزارة الحج والعمرة اليوم توضيحًا عاجلًا بشأن موعد فتح التسجيل لحجاج الداخل لعام 1445هـ. وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه بشأن موعد فتح التسجيل لحجاج الداخل لعام 1445هـ، فإنه لم يتم الإعلان عنه حتى الآن، وأن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا الأمر غير صحيح.

وأكدت الوزارة على ضرورة الاكتفاء بالمصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، وذلك عن طريق الموقع الرسمي للوزارة أو الاتصال الهاتفي بمركز العناية بالمستفيدين. Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2024-01-01 10:13:30Z | | ®B`

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