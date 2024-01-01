شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن للعين أن ترى بعد 5 ساعات من الوفاة؟ علماء أمريكيون يجيبون ويفجرون مفاجأة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

اختراق مذهل، توصل علماء أمريكيون إلى اكتشاف يفيد بأن عين الشخص المتوفى يمكن إعادتها مرة أخرى إلى الحياة، بعد 5 ساعات من الوفاة، وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتمكن العلماء من إعادة عيون الموتى إلى الحياة، بعدما استجابت عيون المتبرعين حتى للضوء الخافت كما تفعل فى العين الحية، حيث استجابت الخلايا في شبكية العين للضوء، بل، وتواصلت بعد 5 ساعات من الموت، وإذا امتدت النتائج إلى الدماغ، فيمكننا إعادة الأعضاء الحية من الموتى، وفقا لبحث تم نشره في مجلة Nature.

ووفقا للبحث، تمكنت الخلايا الحساسة للضوء في شبكية العين من الاستجابة للضوء لمدة تصل إلى 5 ساعات بعد الموت، وأظهرت الاختبارات المعملية أنهم أرسلوا إشارات "تشبه تلك المسجلة من الكائنات الحية"، حيث تشكل هذه الخلايا العصبية فى شبكية العين جزءًا من الجهاز العصبي المركزي الذي يشمل الدماغ والنخاع الشوكي، كما يثير هذا الاكتشاف، إمكانية استعادة خلايا أخرى للجهاز العصبي المركزي في المستقبل.

للتأكد من النتائج، صمم العلماء وحدة نقل خاصة يمكنها إعادة الأكسجين والمواد المغذية الأخرى إلى العين بعد 20 دقيقة من إزالتها من متبرع متوفى، حيث قالت الكاتبة الرئيسية للدراسة، الدكتورة فاطمة عباس، من جامعة يوتا: "لقد تمكنا من إيقاظ الخلايا المستقبلة للضوء في البقعة البشرية، وهي جزء من شبكية العين المسئولة عن رؤيتنا المركزية وقدرتنا على رؤية التفاصيل الدقيقة واللون.

وأضافت فاطمة عباس: "في العيون التي تم الحصول عليها لمدة تصل إلى 5 ساعات بعد وفاة المتبرع بالأعضاء، استجابت هذه الخلايا للضوء الساطع والأضواء الملونة وحتى ومضات الضوء الخافتة للغاية".

بينما قال الدكتور فرانس فينبرج، من ولاية يوتا أيضًا: "لقد تمكنا من جعل خلايا الشبكية تتواصل مع بعضها البعض، كما تفعل في العين الحية، الباحثون يأملون في أن يتم استخدام العملية التى طورها الفريق لدعم العيون بعد التبرع فى أبحاث أخرى وأن المزيد من الناس سيتم إلهامهم للتبرع بأعينهم للعلم".