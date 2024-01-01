أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن تلبيه 459 طلبا لمتبرعي بناء المساجد وترميمها بنحو مليار و400 مليون ريال بمختلف مناطق المملكة خلال العام 2023م وذلك وفق ضوابط وإجراءات التبرعات الخاصة بإعمار المساجد في إدارات شؤون المتبرعين في فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة. وأكدت الوزارة أنها تتابع حالات تعثر المتبرعين في بناء المساجد، وبحث أسبابها وإيجاد الحلول لمعالجتها.



كانت هذه تفاصيل خبر الشؤون الإسلامية توافق على 459 طلبا لمتبرعي بناء المساجد بنحو 1.4 مليار ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.