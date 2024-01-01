شكرا لقرائتكم خبر فعاليات ترفيهية لجمعية «أطفالنا» الداعمة لمرضى السرطان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتنوعت الفعاليات التي نظمت أخيرا في المنطقة لصناعة أجواء ممتعة لدى أطفال الجمعية، لتتضمن مشاهدة العروض المسرحية، إضافة إلى تجارب إطعام الحيوانات، حيث استمتع الأطفال بإطعام الفيلة والزرافات والماعز وبعض الطيور، إلى جانب تقديم شروح تعريفية عنها.
كما شملت الفعاليات تقديم الوجبات لأطفال جمعية «أطفالنا» المساندة لمرضى السرطان والدم، وسط الأجواء الجميلة التي تشهدها العاصمة الرياض هذه الأيام، كما تجول الأطفال وأسرهم في الحديقة وتعرفوا على أبرز الحيوانات الفريدة والتقطوا الصور التذكارية معها.
ويولي موسم الرياض اهتماما بالأطفال المرضى، ويسخر لهم الفعاليات والتجارب الترفيهية التي يتم تنظيمها بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، والجهات ذات الخدمات الإنسانية؛ بهدف تمكينهم من الاستفادة من أنشطة الموسم.
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