انت الان تتابع أمانة "اللجان الزكوية" تنشر قرارات اللجان الاستئنافية من اليوم التالي لصدور القرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 02 يناير 2024, 9:31 صباحاً

أتاحت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية نشر القرارات النهائية الصادرة من اللجان الاستئنافية من اليوم التالي لصدور القرار لأول مرة في المملكة. وحققت بذلك سابقة نوعية في نشر القرارات القضائية خلال مدة زمنية قياسية؛ سعياً منها في تعزيز الوعي والشفافية، وإطلاع المختصين والمهتمين على ما استقر عليه قضاء تلك اللجان من قرارات تسهم في إيجاد مرجعية شاملة لأعضاء الدوائر والباحثين في الأمانة العامة والمتعاملين والمهتمين بالمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية. يأتي ذلك من خلال تسريع عمليات توثيق القرارات القضائية النهائية وتحليلها بشكل يومي بما يتوافق مع الأطر التنظيمية لعمليات نشر القرارات القضائية، حيث نشرت ما يزيد على 9000 قرار فوري عبر موقعها الإلكتروني، فيما أتاحت الوصول السريع إليها من خلال توفير أدوات بحث تمكّن المتعاملين وشركاء الأعمال والمهتمين من الوصول السريع للقرارات. يُذكر أن الأمانة العامة تولي اهتماماً بالغاً بتوعية المتعاملين والمختصين من خلال نشر المدونات والمبادئ القضائية، وأبرز الدفوع المثارة أمام اللجان وموقف اللجان منها، حيث نشرت خلال الأشهر الماضية مجموعة المدونات والمبادئ القضائية المستخرجة من القرارات النهائية الصادرة من اللجان عبر موقعها الإلكتروني https://gstc.gov.sa .

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