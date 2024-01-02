يفتت الحصوات.. مدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة تدشن جهاز "ليزر ثوليوم"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 02 يناير 2024, 9:35 صباحاً

دشنت وحدة جراحة المسالك البولية بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة، أول جهاز "ليزر ثوليوم" لتفتيت الحصوات الكلوية، وعلاج أمراض المسالك البولية. وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي، أن الجهاز يُعَد أحد التقنيات المبتكرة في علم أمراض المسالك البولية، ويساعد على تقليل وقت الإجراء الطبي في غرفة العمليات بنسبة تتراوح ما بين الـ20 إلى 25% بأعراض جانبية أقل. وبيّن التجمع أن جهاز "ليزر ثوليوم" يعمل على علاج كل الحالات المرضية لمرضى المسالك البولية، بما فيها الحصوات الكلوية عن طريق تفتيتها إلى أبسط شكل لها (حبيبات رملية) عن طريق عملية تسمى "الترميل"؛ مما يسهل على المريض عملية خروج الحصوات عن طريق شرب كميات من الماء.

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