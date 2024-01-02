"البيئة" تطلق مبادرة "بيئتك أولويتك" لتعزيز الوعي وتشجيع السلوكيات الإيجابية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 02 يناير 2024, 11:24 صباحاً

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر حساب مبادرة التوعية البيئية في منصة "إكس" حملة توعوية تحت شعار "بيئتك أولويتك"؛ لتعزيز الوعي وتشجيع السلوكيات الإيجابية نحو حماية البيئة. وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي؛ لتعزيز الوعي المجتمعي بأهم قضايا البيئة الحديثة، ودعم جهود تحقيق الاستدامة البيئية بالمملكة. وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي البيئي وتشجيع اعتماد سلوكيات بيئية إيجابية في جميع جوانب الحياة، وتجنب الممارسات ذات الأثر السلبي على البيئة، حيث تتضمن الحملة مخرجات إعلامية رقمية وفعاليات ميدانية متعددة. كما تهدف الحملة إلى توفير محتوى توعوي متنوع وملهم، يستهدف جميع فئات المجتمع، وتقديم أفلام توعوية قصيرة تسهل فهم القضايا البيئية بطريقة إبداعية، مصحوبة بترجمة للغة الإشارة؛ لضمان شمولية الحملة ووصولها لجميع المستفيدين من مختلف الفئات. وتسعى المبادرة إلى تحفيز المشاركة الفاعلة للنشطاء البيئيين والأفراد في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. ودعت المبادرة الجميع للاندماج والمشاركة الفعّالة في هذه الحملة، سواءً عبر منصات التواصل الاجتماعي أو المشاركة في الفعاليات المنظمة؛ لنشر رسالتها البيئية الرئيسية وتحفيز التغيير الإيجابي نحو تحسين البيئة المحيطة بنا.

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