شكرا لقرائتكم خبر عن جهود أمنية مستمرة.. إحباط تهريب 510 كيلوجرامات من المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 300 كيلوجرام من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما أحبطت الدوريات في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 210 كيلوجرامات من نبات القات المخدر.

من ناحية أخرى، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

شرطة جدة

وفي محافظة جدة، قبضت الشرطة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه (3,421) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

ترويج المخدرات

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].

وأكدت أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

مخالفة نظام البيئة

من جانب أخر، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية بمنطقة الرياض، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.