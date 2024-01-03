25 ساعة تدريب لتصريح نحال

الحفاظ على البيئة
أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية خلال عام 2023 عن إصدار أكثر من 100 تصريح لرعي النحل داخل نطاق محميتي الإمام عبد العزيز، والملك خالد الملكية، وفق ضوابط تضمن الحفاظ على البيئة الطبيعية وتعزز استدامتها.
وتأتي المبادرة تعزيزًا لجهود الهيئة التي تبذلها في تنمية الغطاء النباتي، حيث جرى خلال عام 2023 إصدار التصاريح لأكثر من 50 موقعًا مختلفا تضمنت هذه المواقع أنواعًا من العسل، مثل عسل أزهار الربيع وعسل الطلح النجدي والسدر والسيال.
خطوة فعالة
أكدت الهيئة على أن تراخيص المناحل تُمثل خطوة فعالة نحو حماية واستدامة النظام البيئي وتتماشى مع توجهات المملكة الرامية إلى تحسين جودة الحياة، وتعزيز الفرص الاستثمارية للنحالين من خلال توفير منتجات متنوعة من هذه المناحل.
6 شروط للنحال
01 مزاولة المهنة للسعوديين فقط.
02 إرفاق شهادة اجتياز دورة تدريبية
03 أن تكون الجهة المنفذة إحدى الجامعات أو المعاهد المعتمدة
04 ألا تقل ساعات الدورة التدريبية عن 25 ساعة
05 أن تكون الدورة حضورية
06 لمن يوجد لديه منحل قائم
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