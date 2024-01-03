25 ساعة تدريب لتصريح نحال

اشترطت وزارة البيئة والمياه والزراعة لطلب تصريح نحال من خلال البوابة الإلكترونية "نما" على أن تقتصر مزاولة مهنة تربية النحل على السعوديين فقط، إضافة إلى إرفاق شهادة اجتياز دورة تدريبية (دورات الوزارة، الجامعات، المعاهد الحكومية، المعاهد المتخصصة) وذلك بعد اعتماد الدورات من الوزارة، بالإضافة إلى أن تكون الجهة المنفذة إحدى الجامعات أو المعاهد الحكومية أو المعاهد التدريبية الخاصة المعتمدة لدى الوزارة، وألا تقل ساعات الدورة التدريبية عن 25 ساعة ومدة تنفيذها لا تقل عن خمسة أيام، وأن يغطي الجزء العملي ثلثي ساعات الدورة، فضلا عن الدورة الحضورية، ولا تقبل الدورات المقدمة عن بعد للجانب العملي، ومن لم يوجد لديه منحل قائم يكتفى باجتياز المتقدم لاختبار تقييم مستواه المعرفي والمهاري في أساليب تربية النحل والتعامل مع الخلايا.

الحفاظ على البيئة

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية خلال عام 2023 عن إصدار أكثر من 100 تصريح لرعي النحل داخل نطاق محميتي الإمام عبد العزيز، والملك خالد الملكية، وفق ضوابط تضمن الحفاظ على البيئة الطبيعية وتعزز استدامتها.

وتأتي المبادرة تعزيزًا لجهود الهيئة التي تبذلها في تنمية الغطاء النباتي، حيث جرى خلال عام 2023 إصدار التصاريح لأكثر من 50 موقعًا مختلفا تضمنت هذه المواقع أنواعًا من العسل، مثل عسل أزهار الربيع وعسل الطلح النجدي والسدر والسيال.

خطوة فعالة

أكدت الهيئة على أن تراخيص المناحل تُمثل خطوة فعالة نحو حماية واستدامة النظام البيئي وتتماشى مع توجهات المملكة الرامية إلى تحسين جودة الحياة، وتعزيز الفرص الاستثمارية للنحالين من خلال توفير منتجات متنوعة من هذه المناحل.

6 شروط للنحال

01 مزاولة المهنة للسعوديين فقط.

02 إرفاق شهادة اجتياز دورة تدريبية

03 أن تكون الجهة المنفذة إحدى الجامعات أو المعاهد المعتمدة

04 ألا تقل ساعات الدورة التدريبية عن 25 ساعة

05 أن تكون الدورة حضورية

06 لمن يوجد لديه منحل قائم