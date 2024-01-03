تراند اليوم : مصر.. سقوط فتاتين من الطابق التاسع في سوهاج.. والتحقيقات تكشف مفاجأة بشأن السبب

صحيفة الخليج 365 : كشفت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية في مصر، ملابسات وفاة شقيقتين إثر سقوطهما من نافذة شقتهما بالطابق التاسع في برج سكني بمحافظة سوهاج.

وقالت التحقيقات، تبين من المعاينة والفحص، مصرع "مي" 34 عاما، وشقيقتها هدير، 22 عاما، وأنهما مصابتان باضطراب نفسي، وجرى احتجازهما قبل ذلك بمستشفى الأمراض النفسية، وأنهما أقدمتا على الانتحار إثر تشاجرهما مع والدتهما.

وأوضحت أنه يوم الحادث، نشبت مشادة كلامية بين الشقيقتين ووالدتهما بسبب خلافات أسرية، فقامت على إثرها الأولى بإلقاء نفسها من بلكونة الشقة إلى الشارع فلقيت مصرعها في الحال، وعقب صراخ والدتها من البلكونة وتجمع المارة في الشارع حول الجثة، تبعتها شقيقتها الثانية بعد 5 دقائق، وألقت بنفسها من البلكونة لتسقط في الشارع جثة هامدة إلى جوار شقيقتها.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم.