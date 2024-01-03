تراند اليوم : قاموا بإعادة تدوير الإطارات التالفة وبيعها بأسعار زهيدة.. شاهد: وزارة التجارة تضبط 500 إطار مغشوش

صحيفة الخليج 365: عرضت قناة الإخبارية، تقريرًا كشفت فيه طرق تخزين الإطارات المخالفة في إحدى المستودعات، وطرق إعادة تدوير الإطارات التالفة وبيعها على أنها جديدة.

جاء ذلك على هامش الحملات التفتيشية التي شنتها وزارة التجارة في منطقة حفر الباطن.

ضبط 500 إطار

وظهر في التقرير أن وزارة التجارة قامت بضبط نحو 500 إطار مغشوش في حفر الباطن ضمن حملاتها التفتيشية.

وأبان الفيديو، ظهور مستودع مليء بالإطارات المخالفة، كما تم الكشف عن طرق تخزين وإعادة تدويرها.

طرق الغش

وعرض مدير الشؤون الرقابية في حفر الباطن، طارق العنزي، التغييرات التي تحدث في الإطارات وطرق الغش المتبعة التي توهم المستخدم بأن إطار السيارة جديد وليس مستخدم.

كما أوضح أنهم يستخدمون عدد من الأدوات وأيضًا مواد الطلاء المستعملة في الغطاء الخارجي لإطار السيارة لإخفاء العيوب والتشققات وإزالة تاريخ الصنع، ويتم بيع الإطار على أنه جديد وغير مستخدم.

وأضاف أنه تم ضبط ومصادرة الأدوات المستخدمة في الغش، وتم استدعاء صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بالوزارة.