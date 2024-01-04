شكرا لقرائتكم خبر سفراء الإعلام .. مبادرة لطلاب الجامعات المتميزين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المنتدى السعودي للإعلام إطلاقه مبادرة سفراء الإعلام، وذلك بالتعاون مع اللجنة التشاورية المشتركة لكليات وأقسام الإعلام في الجامعات السعودية.

وتشمل المبادرة اختيار طلاب الإعلام المتميزين، ليكونوا سفراء للمنتدى ولمعرض مستقبل الإعلام «فومكس» في جامعاتهم، إضافة إلى حضورهم للفعالية للالتقاء بالخبرات والقيادات الإعلامية والاستفادة من تجاربهم عبر مساحة مخصصة ضمن فعاليات المناسبة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون رئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد الحارثي، أن هذه المبادرة؛ تأتي انطلاقا من أدوار المنتدى والمعرض بتطوير الصناعة الإعلامية وتمكين الكفاءات الشابة من خلال احتكاكهم بالنخب الموجودة في الحدث؛ حيث تشكل هذه الكفاءات نواة المستقبل للعمل الإعلامي المحلي.

وبين أن هذه المبادرة تعد حلقة من سلسلة من المبادرات التي عمل عليها فريق المنتدى بالتعاون مع شركاء المنتدى للوصول إلى المخرجات التي تليق بمكانة الإعلام السعودي دوليا.

وتهدف المبادرة إلى التعريف بالمنتدى السعودي للإعلام الذي يقام على مدى يومي 20 و21 فبراير المقبل، ودوره في تحسين الصناعة الإعلامية وتطويرها، وتبادل الخبرات المحلية والدولية في المجال الإعلامي، وتعزيز مكانة المملكة إعلاميا.

وتسهم مبادرة سفراء الإعلام كذلك في التعريف بمعرض «فومكس» الذي يقام خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير المقبل، وهو معرض فني وتقني وإعلامي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويستعرض التجارب الحديثة في الصناعة الإعلامية، وتفعيل النشاط الإنتاجي التلفزيوني والإذاعي الحديث، ومواكبة الإيقاع السريع لتحولات القطاع من خلال استقطاب الشركات والخبرات الرائدة عالميا.