تراند اليوم : "من قضية خلع إلى قضية تخبيب ".. زوجة ترفض دفع اتعاب محامي وترفع عليه قضية تخبيب!

صحيفة الخليج 365 : قررت زوجة رفع دعوى تخبيب على محامي، وذلك بعدما رفضت أن تدفع له الأتعاب الخاصة بدعوى الخلع التي كانت تريد أن ترفعها على زوجها.

وتداول مستخدمو منصة "إكس"، صور المحادثات النصية بين الزوجة والمحامي، حيث طالبها المحامي في بداية الأمر بأن تدفع قيمة الأتعاب المتبقية لرفع دعوى الخلع.

ورفضت الزوجة تدفع الاتعاب بسبب عودتها لزوجها، قائلة : "راح ارفع عليك دعوى تخبيب ياللي ما تخاف الله".

الجدير بالذكر أن دعوى التخبيب، يتم رفعها في حال دخول شخص بين الزوج وزوجته بقصد الإفساد بينهما.