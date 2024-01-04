"التعاون الإسلامي" تُدين التفجيرات التي استهدفت المدنيين في محافظة كرمان بإيران

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محمد بن مسعود - الدمام - أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، التفجير الإرهابي الذي استهدف المدنيين في إيران، وأدى إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأعربت الأمانة العامة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب الإيراني ولذوي الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل؛ مجددة وقوفها وتضامنها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الحدث المؤلم.

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