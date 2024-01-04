مطابقة إلكترونية لبيانات فارس ومسار

أتاحت وزارة التعليم، لجميع منسوبيها شاشة جديدة في نظام «فارس» الإلكتروني الخاص بموظفي وزارة التعليم، لتقديم خدمة مطابقة بين بيانات موظفي الوزارة في نظام فارس، ومنصة مسار، يمكن من خلالها تحديد البيانات المتطابقة بين النظامين، بهدف تمكين الموظفين من الاطلاع على بياناتهم الشخصية ومقارنتها مع بياناتهم في نظام مسار.

وتقدم منصة «مسار» الوطنية، خدماتها الإلكترونية للجهات الحكومية والموظفين والأفراد في إدارة وتطوير الموارد البشرية بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الحكومية.

6 عناصر تطابق

يوجد في شاشة المقارنة «المطابقة»، 3 أعمدة مجدولة، وهي: العمود الأول البيانات الشخصية (الاسم، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الجنس، المؤهل العلمي، الوظيفة، المرتبة، الراتب، والهاتف)، وعامود لنظام فارس، وعامود لنظام مسار، وتتكون شاشة المطابقة من 6 عناصر تطابق، وهي: تطابق المرتبة، وتطابق المسمى الوظيفي، وتطابق الرقم الوظيفي، وتطابق تاريخ الحصول على المرتبة، تطابق تاريخ التعيين في الدولة، تطابق ملاك الوظيفة.

النقل إلى القطاعات

فيما فرغت الإدارات التعليمية العامة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة من أعمال تفويض وتكليف القيادات التعليمية والإدارية، وفق الدليل التنظيمي الجديد للإدارات التعليمية الجديدة المعتمد من وزارة التعليم، تواصل تلك الإدارات نقل منسوبيها إلى القطاعات في الهيكلة الجديدة، وجاء توزيع ومسميات الهيكلة التنظيمية الجديدة للإدارات العامة، التي تبلغ عددها 50 موزعة، على النحو التالي:

• المدير العام

• إدارتان عامتان

• 14 إدارة متخصصة

• 25 قسما

• 8 وحدات

خطوات المطابقة

• الدخول على نظام فارس 2024

• دخول الموظف من حسابه الشخصي في نظام فارس.

• أيقونة الخدمة الذاتية

• صلاحية بياناتي.

• شاشة المقارنة بين فارس ومسار.

• وضع علامة (صح) في خانة المطابقة

• الضغط على تطبيق

• الانتقال إلى صفحة تأكيد