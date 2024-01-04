"أكشاك" و"درايف ثرو".. 13 فرصة استثمارية في شطر الطالبات بجامعة طيبة

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محمد بن مسعود - الدمام - طرحت جامعة طيبة 13 فرصة استثمارية لرواد الأعمال والمستثمرين، تشمل نقل وتركيب حُجرات البيع المتنقلة ونقاط البيع "أكشاك" و"درايف ثرو" في الفرع الرئيس، وشطر الطالبات بالجامعة.

وأوضحت الجامعة أن الفرص الاستثمارية تهدف إلى توفير خدمات منوعة لمنسوبي ومنسوبات الجامعة، وتقع في مواقع حيوية على مساحات تتراوح بين 100 و200 متر مربع لكل مشروع، وبعقود تشغيلية تمتد لـ 6 سنوات، داعيةً إلى مراجعة إدارة الاستثمار بالجامعة لمعاينة الشروط، وتقديم الطلبات حتى الـ 13 من يناير الجاري.

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