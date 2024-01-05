شكرا لقرائتكم خبر عن تصميم مميز وأنيق.. اعرف سعر ومواصفات مرسيدس V الجديدة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
أعلنت شركة مرسيدس الألمانية عن سياراتها الجديدة مرسيدس V الجديدة ، وتنتمي سيارة مرسيدس V الي فئة السيارات الفان ، وتظهر بتصميم مميز وأنيق بسبب ملامحها الجديدة .
- أبعاد مرسيدس V الجديدة كليًا :
سعه محرك مرسيدس V الجديدة كليًا
تأتي سيارة مرسيدس V الجديدة كليًا بطول 5.37 متر، وعرض 1.93 متر، وارتفاع 1.92 متر .
- مواصفات مرسيدس V الجديدة كليًا :
زودت سيارة مرسيدس V الجديدة كليًا بالعديد من المميزات الحديثة منها، مقدمة جديدة ، وبها باقة AMG Line بإضاءة على شبكة المبرد، وصدادات أمامية وخلفية رياضية ، و حساسات للمطر، ومساعد مسافة الأمان، ومساعد الكبح، ومساعد الزاوية الميتة، ومساعد الحفاظ على حارة السير، ومساعد السرعة، وبها نظام تحذيرات صوتية في حالة عدم انتباه أو تعب السائق .
تحتوي سيارة مرسيدس V الجديدة كليًا علي محرك ينتج قوة 120 كيلووات، أي ما يعادل 163 حصان، وتنتج عزم دوران يصل الي 380 نيوتن/متر ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك .
- محرك النسخة الكهربائية من مرسيدس EQV :
مرسيدس EQV الكهربائية تخرج قوة تصل الي 150 كيلووات، أي ما يعادل 204 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 362 نيوتن/متر، وبها بطارية سعه 90 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة سير تصل الي 363 كم/ساعة .
- سعر مرسيدس V الجديدة كليًا :
تباع سيارة مرسيدس V الجديدة كليًا بسعر يصل الي 59.469 ألف يورو، أي ما يعادل 2 مليون جنيه، وبالنسبة الي سعر مرسيدس EQV الكهربائية فيصل الي 75.410 ألف يورو ، أي ما يعادل 2 مليون و565 ألف جنيه مصري تقريبًا.
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