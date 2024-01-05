ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة إلى 22600 شهيد

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محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ91 على التوالي، إلى 22600 شهيد، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الجرح والإصابة 57910 حالات، 70% منها أطفال ونساء.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت سلسلة غارات وقصف مدفعي استهدف أحياء سكنية، مما أدى إلى استشهاد 162 فلسطينيًا وجرح 296، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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