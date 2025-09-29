نِك زابو ينضم إلى الجدل مع اقتراب طرح تحديث Bitcoin Core المثير للجدل

تام شمس - الاثنين 29 سبتمبر 2025 01:43 مساءً - أطلق مطورو Bitcoin Core النسخة التجريبية الثانية من تحديث Bitcoin Core v30 المثير للجدل، والمقرر أن يُدخل تنسيقًا جديدًا للمحافظ وإمكانية تضمين بيانات غير نقدية في أكتوبر المقبل.

وقال مشروع Bitcoin Core يوم الأحد إن النسخة الجديدة (v30.0rc2) متاحة الآن للاختبار، واصفًا إياها بأنها "إصدار رئيسي جديد".

يتضمن التحديث التخلص التدريجي من بنية المحافظ القديمة واستبدالها بنظام أوامر مبسط، إلا أن الجدل الرئيسي يتمحور حول التغييرات المرتبطة بالتعليمات التشغيلية OP_RETURN، التي تسمح بتضمين بيانات عشوائية داخل المعاملات.

ويزيل التحديث حد البيانات الافتراضي البالغ 80 بايت، موسعًا القدرة إلى ما يقارب 4 ميغابايت لكل مخرجات معاملة.

جدل بين "البتكوينيين المتشددين" والمناصرين للحرية

يرى "البتكوينيون المتشددون" أن الشبكة يجب أن تُستخدم فقط للمعاملات المالية، لا لتخزين البيانات. ويحاججون بأن الاستخدام الواسع لـ OP_RETURN سيؤدي إلى تضخم دائم في سلسلة الكتل، إذ يجب على كل عقدة تخزين تلك البيانات، مما يزيد التكاليف، وقد يفتح الباب أمام رسائل عشوائية (spam) أو برمجيات خبيثة.

أما أنصار الرؤية "الماكسمالية" للبتكوين فيجادلون بأن المستخدمين طالما يدفعون رسومًا، فيحق لهم استخدام مساحة الكتل كيفما يشاؤون، فيما ستتولى قوى السوق بطبيعتها الحد من الاستخدام الضار عبر آلية الرسوم.

من المتوقع أن يتم نشر التحديث في أواخر أكتوبر، لكن التاريخ النهائي لا يزال مرنًا بسبب استمرار الاختبارات والجدل الدائر بين المطورين.

نِك زابو يحذر من المخاطر القانونية

عاد رائد البتكوين نيك زابو إلى منصة X بعد انقطاع دام خمس سنوات تقريبًا، ليدخل على خط النقاش يوم الأحد.

وأوضح أن رسوم الشبكة، التي وصفها المطور "calle" بأنها "مرشّح للبريد المزعج"، قد تحمي المعدّنين لكنها لا توفر رادعًا كافيًا لحماية العقد الكاملة.

وقال:

"هذه المشكلة قائمة منذ البداية بالطبع، لكن زيادة الحد المسموح به عبر OP_RETURN ستجعلها أسوأ على الأرجح. كما أنها سترفع المخاطر القانونية."

وأضاف أن "القضية القانونية مفتوحة تقريبًا في كل مكان"، ملمحًا إلى احتمال تحميل مشغلي العقد مسؤولية قانونية عن البيانات الضارة المخزنة على البلوكشين.

وأشار إلى أن إحدى القضايا القضائية، التي سلط عليها الضوء المحامي المتخصص في الكريبتو جو كارلاساري، حكمت بعدم مسؤولية مشغلي العقد إذا لم تكن لديهم معرفة بالبيانات أو سيطرة عليها.

وأوضح زابو أن ثمة حجة مفادها أن البيانات يمكن إخفاؤها بطرق أخرى، بينما بيانات OP_RETURN قابلة للحذف. وقال:

"هذا يوحي بأن السماح بمزيد من البيانات عبر OP_RETURN قد يقلل من المخاطر القانونية نظريًا."

لكن بالمقابل، هناك رأي مضاد بأن المحتوى غير القانوني إذا كان في صيغة قياسية وقابلًا للعرض عبر البرمجيات التقليدية، فإنه "قد يكون أكثر إقناعًا للمحامين والقضاة والمحلفين، وبالتالي أكثر خطورة قانونيًا" من البيانات المخفية أو المجزأة التي تتطلب أدوات متخصصة لإعادة بنائها.

الرائد في عالم البيتكوين نِك زابو يعود إلى منصة X للمشاركة في الجدل. المصدر: Nick Szabo



زابو، الذي يعتقد البعض أنه مؤسس البتكوين الغامض "ساتوشي ناكاموتو"، ينفي ذلك مرارًا. وقد انضم في يناير الماضي إلى شركة Jan3 للبنية التحتية الخاصة بالبتكوين، التي أسسها سامسون مو، بصفته كبير العلماء.