تراند اليوم : بالفيديو.. رجل الأعمال عبدالله العثيم يكشف عن أفضل وسيلة للاستثمار

صحيفة الخليج 365: كشف رجل الأعمال عبدالله العثيم تفاصيل تجربته في محافظ الاستثمار الوقفية بالاوراق المالية بدلاً من الاوقاف العقارية، بعدما وقعت مؤسسة عبدالله العثيم 3 محافظ وقفية بقيمة 30 مليون.

وقال العثيم في لقاء مع الصحفي سلطان العثمان أنه اتعظ بكثير من الأوقاف العقارية والدراسات التي نعلم عنها والتي يطلعون عليها هيئة الأوقاف وإنه إجمالي الدخل من الأوقاف العقارية لا يتجاوز 1% لذلك رأينا أن البديل والأريح المحافظ الاستثمارية بالأوراق المالية أيا كانت.

وتابع: الأوراق المالية بإمكانك عمل محفظة وقفية وهذه المحفظة تختار لها أسهم مريعة ولها ريع وكذلك تكون واثق بالشركة والكيان بحيث أنك تختار محفظة منوعة لأسهم معينة لهذه المحفظة وبذلك يبقى دورك كأصل وبدون أي كلفة وأي تشغيل أو تأجيل أو صيانة أو إهلاك، كل ما في الأمر يجيك رسالة من البنك بأنه في حسابك هذا المبلغ وأنت بإمكانك تصرف هذا المبلغ في المصارف التي حددها الواقف .

وأضاف: أنصح أي إنسان وإخواني ألا يوقفوا عقار لأن العقار يتعب النظار وكذلك أغلبية العقار متعطلة لذلك إذا بغيت توقف أوقف من حر مالك أوقف أغلى ما تملك أوقف من الكاش وحطه في محافظ ممتازة بحيث النظار من بعدك لا يتعبون.