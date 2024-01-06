تراند اليوم : بالفيديو : مهتم بالصحة يكشف عن حمية غذائية تعالج 33 مرض .. ويعلق : "الخبز المصيبة الكبرى"

صحيفة الخليج 365: كشف صانع المحتوى والمهتم بالصحة الكويتي سليمان المانع، عن نظام غذائي قال إنه يعالج 33 مرض منهم الأمراض المناعية.

المصيبة الكبرى

وقال المانع عبر فيديو له بتطبيق تيك توك، إن أكثر الأسئلة التي تصله عن الخبز الذي وصفه بالمصيبة الكبرى.

وأضاف أن النظام يعتمد على منع "الخبز ،والرز الطحين، الدخن ، الشعير،العدس وجميع مشتقات الكربوهيدرات".

الكربوهيدرات

ولفت إلى أن العبرة ليس لأنهم يرفعون السكر لكنهم يرفعون درجة الكربوهيدرات واصفا إياها بالطاقة الرديئة التي تسبب الأمراض وتدهور الصحة بشكل تدريجي.

ونصح المانع بالتوقف عن الأكلات التي تمثل الكربوهيدرات وأخذ الطاقة من الدهون والبروتينات لتتلاشى الأمراض بشكل تدريجي.

الدهون الحيوانية

وأكد أن الدهون الحيوانية مفيدة، وأن "اللية" هي أفضل شيء يمكن استخدامه للطبخ هي والسمن الطبيعية فهما لا يرفعان الكوليسترول أو يؤثران على القلب، مبينا أن المضر هو الزيوت النباتية والمهدرجة.

ثلاثة لا يرفعون السكر

وأشار إلى أن ثلاثة لا يرفعون السكر ومفيدين بالنظام الغذائي وهم بذرة الكتان،وخبز السمسم، وخبز اللوز، وصنع الكيك من عجينة الجوز.