إنشاء محكمة جزائية في حفر الباطن

عقد المجلس الأعلى للقضاء جلسته برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس. وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله وفقاً لاختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، حيث أصدر المجلس موافقته على الدراسة المتعلقة بإنشاء محكمة جزائية في محافظة حفر الباطن، وقصر نظر القضايا الجزائية على المحاكم الجزائية فقط، بهدف تركيز النظر القضائي وتعزيز جودة الأحكام.

كما وافق المجلس على توجيه (30) قاضياً للعمل في المحاكم الجزائية بعد إنهاءهم برنامج الدبلوم العام للعلوم القانونية في معهد الإدارة العامة، واستعرض المجلس عدداً من الطلبات المرفوعة من أصحاب الفضيلة القضاة، وعدد من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي والشؤون الوظيفية للقضاة، إضافةً لتسمية عدد من رؤساء المحاكم.