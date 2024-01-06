إنشاء محكمة جزائية في حفر الباطن

كما وافق المجلس على توجيه (30) قاضياً للعمل في المحاكم الجزائية بعد إنهاءهم برنامج الدبلوم العام للعلوم القانونية في معهد الإدارة العامة، واستعرض المجلس عدداً من الطلبات المرفوعة من أصحاب الفضيلة القضاة، وعدد من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي والشؤون الوظيفية للقضاة، إضافةً لتسمية عدد من رؤساء المحاكم.
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