اخبار السعوديه

مؤتمر دولي لدراسة البيئات التقليدية

0 نشر
0 تبليغ

رعى أمين الرياض، الأمير الدكتور فيصل بن عياف، انطلاق أعمال مؤتمر الجمعية الدولية لدراسة البيئات التقليدية (IASTE)، تحت عنوان «ديناميكية التراث»، الذي تستضيفه الأمانة من 5 يناير 2024 ولمدة 5 أيام، بالتعاون مع هيئة التراث وجامعة الملك سعود.

ويعد المؤتمر منصة حيوية لتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على التراث وتعزيز التفاعل بين التقاليد والحداثة، وذلك من خلال مشاركة عدد من الخبراء في مجالات العمارة، والتخطيط العمراني، وعلم الاجتماع، والتاريخ، لتعزيز مفاهيم تطوير المدن نحو مستقبل مستدام ومتنوع ثقافيًا.


كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر دولي لدراسة البيئات التقليدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا