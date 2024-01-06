ويعد المؤتمر منصة حيوية لتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على التراث وتعزيز التفاعل بين التقاليد والحداثة، وذلك من خلال مشاركة عدد من الخبراء في مجالات العمارة، والتخطيط العمراني، وعلم الاجتماع، والتاريخ، لتعزيز مفاهيم تطوير المدن نحو مستقبل مستدام ومتنوع ثقافيًا.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر دولي لدراسة البيئات التقليدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.