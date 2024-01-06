مؤتمر دولي لدراسة البيئات التقليدية

رعى أمين الرياض، الأمير الدكتور فيصل بن عياف، انطلاق أعمال مؤتمر الجمعية الدولية لدراسة البيئات التقليدية (IASTE)، تحت عنوان «ديناميكية التراث»، الذي تستضيفه الأمانة من 5 يناير 2024 ولمدة 5 أيام، بالتعاون مع هيئة التراث وجامعة الملك سعود.

ويعد المؤتمر منصة حيوية لتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على التراث وتعزيز التفاعل بين التقاليد والحداثة، وذلك من خلال مشاركة عدد من الخبراء في مجالات العمارة، والتخطيط العمراني، وعلم الاجتماع، والتاريخ، لتعزيز مفاهيم تطوير المدن نحو مستقبل مستدام ومتنوع ثقافيًا.