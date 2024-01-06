ولي العهد يستقبل وفدًا من أعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي بالمخيم الشتوي في العلا

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وفدًا من أعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك في المخيم الشتوي في العلا.

وضم الوفد كل من السيناتور مارك وارنر، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ. والسيناتور أنغس كنغ، عضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عن ولاية ماين. والسيناتور جون كورنين، عضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس. والسيناتور كريستين غليبراند، عضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك. والسيناتور جون أوسوف، عضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير. والسيناتور مارك كيلي، عضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين. وبحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض. وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني. وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة. ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان. ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.

ومن الجانب الأمريكي حضر سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني.