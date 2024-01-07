حفظ مليوني كلجم من فائض الطعام

وأوضح مدير الجمعية أحمد حربي المطرفي، أن عدد المشاركين في هذه المهمة بلغ أكثر من 9 آلاف متطوع، مبينًا في الوقت نفسه عزم الجمعية افتتاح ثلاثة فروع جديدة للجمعية في ثلاث مناطق بالمملكة، لتغطية الاحتياج وإيجاد جهات تهتم بالأمن الغذائي، إلى جانب استثمار إمكانات الجمعية ومقدراتها وخبراتها.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في ظل اهتمام مؤسسات الدولة بتعزيز الأمن الغذائي، وثقتها بما تقدمه الجمعية من جهود كبيرة يمكن نقلها لمدن ومناطق أخرى.
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