انت الان تتابع المدينة.. جولات تفتيشية تغلق 59 منشأة إيواء سياحية وترصد 1251 مخالفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 يناير 2024, 9:29 صباحاً

نفّذت وزارة السياحة، ضمن حملة "ضيوفنا في قمة أولوياتنا"، أكثر من 1494 جولة تفتيشية على مرافق الضيافة السياحية في المدينة المنورة، ورصدت أكثر من 1251 مخالفة؛ بهدف تنظيم وتطوير القطاع، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة بشكل عام. وأسفرت الزيارات عن إغلاق أكثر من 59 منشأة إيواء سياحية مخالفة، لحين تصحيح أوضاعها والحصول على التراخيص المطلوبة؛ فيما بلغ عدد طلبات الترخيص بالمدينة المنورة أكثر من 17 طلبًا. وأكدت الوزارة أنها مستمرة في القيام بجولات تفتيشية على جميع مرافق الضيافة السياحية؛ منوهة بضرورة التزام جميع مقدمي الخدمات السياحية بالقوانين واللوائح المتعلقة بالخدمات التي يقدمونها؛ لضمان رضا وسلامة الزوار. ويمكن للمستفيدين تقديمُ كل الاستفسارات أو الشكاوى المتعلقة بالسياح من خلال الاتصال بمركز الاتصال السياحي على الرقم (930).

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