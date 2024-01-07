"نأتي إليك" و"موجودين".. خدمات "الأحوال المدنية المتنقلة" في 10 مواقع بالمملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 يناير 2024, 9:50 صباحاً

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية، خدماتها للرجال والنساء في (10) مواقع حول المملكة؛ وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية. وبدأت الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة اليوم، بتقديم خدماتها للرجال في مركز قيا لمدة يوم واحد؛ فيما تقدم خدماتها يوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد، ويوم الثلاثاء في مركز "عشيرة مكتن" لمدة يومين. وفي منطقة القصيم، تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال في مهرجان ربيع بريدة لمدة أسبوع؛ فيما تقدم الخدمة للنساء في متوسطة وثانوية محافظة ضرية لمدة ثلاثة أيام. وتقدم الوحدات المتنقلة خدماتها بمنطقة عسير اليوم للرجال والنساء في محافظة طريب لمدة أسبوع، ومركز سعيدة الصوالحة بمحافظة محايل عسير لمدة ثلاثة أيام؛ فيما تقدم خدماتها بمنطقة نجران يوم الأربعاء القادم للرجال في مقر إمارة نجران، وللنساء في محافظة خباش لمدة يومين لكل منهما، وتقوم الوحدة المتنقلة بمنطقة الرياض بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في وزارة الثقافة، وتستمر لمدة يومين. وتوفر الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها؛ حيث تعد من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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