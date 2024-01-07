شكرا لمتابعة خبر عن سائح ياباني بعد زيارته للعلا: السعوديين شعب لطيف .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شارك سائح ياباني انطباعاته بعد زيارته للعلا، حيث عبر عن سعادته البالغة بالمكان، وعبر عن حبه بالشعب السعودي، واصفًا إياه بأنه شعب لطيف.

وقال السائح أنه يجد على وجوه المواطنين ابتسامة كبيرة، ودائمًا ما تبعث بالتفاؤل، ويشعر أن الجميع مفعمين بالحياة.

ووصف أنه يظن أن هذا نابع من ثقافة الشعب الفريدة، وعبر عن استمتاعه بالأجواء الشعبية، وكذلك التحدث باللغة العربية، وأنهى حديثه أن رحلته لن تقف في العلا، وأنه ذاهب إلى الرياض.