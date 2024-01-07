"النيابة العامة": نظام الطيران المدني أضفى حماية جزائية متخصصة لطاقم الطائرة وركابها

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محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت النيابة العامة أن نظام الطيران المدني أضفى حماية جزائية متخصصة لطاقم الطائرة وركابها، وقرر العقوبات النظامية حال ارتكاب أي سلوك آثم من شأنه الإخلال بالنظام العام داخلها.

وقالت النيابة العامة: "كل من يقوم على متن طائرة مدنية بفعل ينطوي على عنف بدني ضد شخص أو الاعتداء أو التحرش أو المضايقة الجنسية ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة أو ركابها يعاقَب وفق -نظام الطيران المدني- بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".

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