8 آلاف مخالفة للغذاء والدواء

نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء في 2023 أكثر من 58 ألف جولة رقابية، رصدت خلالها ما يقارب من 8 آلاف مخالفة في منشآت خاضعة لإشرافها بمختلف مدن ومناطق المملكة. وأوضحت الهيئة أنها أغلقت 259 منشأة مخالفة، وفحصت عبر منافذ المملكة خلال العام الماضي ما يقارب من 320 ألف إرسالية، تم رفض نحو 4 آلاف منها، مفيدة أن متوسط الوقت للتعامل مع كل إرسالية وإنجازها كان خلال 51 دقيقة. وتنفّذ «الغذاء والدواء» حملات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزام تلك المنشآت بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وتتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالف منها، حرصًا على صحة المستهلك وسلامته. وتدعو إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد «19999» أو من خلال تطبيق «طمني».



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