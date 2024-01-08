تراند اليوم : شاهد.. فرحة المواطنين في بني الحارث بعد القبض على الإثيوبي المتهم بقتل "محمد السبيعي"

صحيفة الخليج 365: وثقت مقاطع فيديو فرحة المواطنين في بني الحارث بعد القبض على الإثيوبي المتهم بقتل "محمد السبيعي".

وأظهرت الفيديوهات خروج عدد كبير من المواطنين إلى الشوارع، ونظموا مسيرات بالسيارات، واحتفلوا بالقبض على المتهم.

وكان عدد من المواطنين في بني الحارث تمكنوا من ضبط المتهم بعد هروبه رفقة متهم آخر بعد قيامها بقتل المغدور محمد السبيعي بإطلاق النار عليه في منطقة غير مأهولة بالسكان في جدة.

وقام المواطنون بتسليم المتهم إلى مركز شرطة قيا في بني الحارث لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وجاري البحث عن المتهم الهارب، لإجراء التحقيقات اللازمة في الواقعة، وإحالة المتهمين للمحكمة.