شكرا لمتابعة خبر عن مقيم سوري بعد عفوه عن قاتل ابنه يروي ما دار بينه وبين زوجته ليلة القصاص .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى المقيم السوري طلال الأحمد يروي ما دار بينه وبين زوجته في ليلة القصاص من قاتل ابنه أمام أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال.

وقال طلال الأحمد: “في ليلة القصاص مشيت أناوزوجتي لأحد رفيدة ليش والله لا أعلم وقلت لها انت شريكتي في هذا الأمر، وإني أنا رأيت لازم نعمل شيء نحن في المملكة أعزها الله أخذنا حقنا كاملا والقضاء كان عادل جدا”.

وأضاف: “قالت زوجتي لي إن قصيت فأنت على حق وانا معك وان عفيت يكون أفضل ثم أفضل وأنا معك نسأل الله أن يقبل ما قدماناه”، مشيرا إلى أن أمير عسير لم يطلب منه التنازل، وبعد العفو رأى دموعه تذرف رغم هيبته -على حد قوله-.

يذكر أنه في موقف إنساني ومؤثر قرر المقيم السوري أن يعفو عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى، وذلك أمام الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير.