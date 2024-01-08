انت الان تتابع الأرز بريء.. "الخضيري": ليس متهمًا رئيسيًّا في ارتفاع السكر أو مقاومة الأنسولين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 يناير 2024, 6:55 صباحاً

جدد أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، تأكيده براءة الأرز من الاتهام الرئيسي في مقاومة الأنسولين أو ارتفاع السكر. وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على منصة "إكس": "أكررها مرة أخرى، الأرز بريء، وهو أخف ضررًا من القمح ومشتقاته، ويمكن أن يتعايش معه مريض السكر بالكمية المعتدلة بما لا يتجاوز 5 إلى 7 ملاعق طوال اليوم". وأضاف: "الأرز ليس متهمًا رئيسيًّا في مقاومة الأنسولين ولا في ارتفاع السكر".

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