تراخيص النقل بالرياض تفوق الشرقية ومكة

بينما فاقت تراخيص منطقة الرياض المصدرة تراخيص مكة المكرمة والشرقية، تصدرت تراخيص نقل البضائع على الطرق البرية أنشطة النقل، في وقت بلغ فيه إجمالي التراخيص المصدرة 125 ترخيصا مصدرا لأنشطة النقل.

125 ترخيصا

كشفت الهيئة العامة للنقل انخفاض التراخيص المصدرة في الربع الرابع من العام الماضي، حيث بلغت 125 ترخيصا لـ13 نشاطا للنقل مقابل 265 ترخيصا للربع الثالث من 2023. وتصدرت نقل البضائع على الطرق البرية تراخيص النقل المصدرة، حيث بلغت 55 ترخيصا بـ31%، وحل نشاط وسيط النقل ثانيا بإجمالي 20 ترخيصا بـ14%، ونشاط ترخيص تأجير السيارات «فئة ج» ثالثا بإجمالي 12 ترخيصا بـ9%، ونشاط ترخيص تأجير السيارات «فئة د» رابعا بإجمالي 11 ترخيصا بـ8%، ونشاط الخدمات اللوجستية خامسا بإجمالي 10 تراخيص بـ7%.

في حين سيطرت الرياض على تراخيص النقل المصدرة، حيث بلغ إجمالي التراخيص المصدرة فيها 31 ترخيصا بـ20%، وحلت مكة المكرمة ثانيا بإجمالي 30 ترخيصا بـ19%، والشرقية ثالثا بإجمالي 23 ترخيصا بـ16%، والقصيم رابعا بإجمالي 17 ترخيصا بـ12%، والمدينة المنورة خامسا بإجمالي 8 تراخيص بـ6%، وحصدت الباحة والجوف والحدود الشمالية أقل المناطق تراخيص مصدرة بترخيص وحيد بـ0.79%، وجاءت جازان وحائل ونجران ثانيا بإجمالي ترخيصين لكل منها بـ1.57%.

أكثر الأنشطة تراخيص

نقل البضائع على الطرق البرية

%31

وسيط الشحن

%14

تأجير السيارات «فئة ج»

%9

تأجير السيارات «فئة د»

%8

الخدمات اللوجستية

%7

أكثر المناطق تراخيص:

الرياض

%20

مكة المكرمة

%19

الشرقية

%16

القصيم

%12

المدينة المنورة

%6