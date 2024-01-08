الزايدي يحتفي بأمين منطقة حائل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفى رجل الأعمال مشعل بن سرور الزايدي بأمين أمانة منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته للمرتبة الـ15، وذلك في منزله بمكة المكرمة. وهنأ الزايدي المهندس سلطان بالثقة الملكية على ترقيته التي ستكون حافزا لبذل المزيد من الجهود في خدمة القطاع البلدي بمنطقة حائل. حضر المناسبة المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة سليمان الزايدي ورجال الأعمال. حضر الحفل إبراهيم السبيعي وخالد السعود وعبدالرحمن الحجيلي ومطلق العصيمي وزامل العتيبي وفائز زقزوق وعبدالله السهلي وسعد التويم وأسرة المحتفى به وعدد من رجال الأعمال والأعيان والإعلاميين.

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