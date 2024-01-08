شكرا لمتابعة خبر عن ‏هذا العام هل يعد سنة دافئة أم سنة باردة .. الزعاق يجيب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب خالد الزعاق خبير الأرصاد والأحوال الجوية على سؤال ‏هذا العام هل يعد سنة دافئة أم سنة باردة.

وقال الزعاق بأن السنة الدافئة هي السنة التى تطول فيها حالة الدفء كهذه السنة، أما السنة الباردة فهي السنة التي يطول فيها البرد وفي حالات نادرة يكون البرد فيها قارص جدا.

وأضاف الزعاق بأنه في عام 1925م عصفت موجة رياح شديدة في عرض البحر فأهكلت ما يقارب من 8 آلاف من البحارة على سلطنة عمان والإمارات وقطر والبحرين والسعودية والكويت وسميت بسنة الطبع.