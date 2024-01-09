أمطار وسيول غزيرة بتهامة عسير

شهدت أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، أمس، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مع تكوّن للضباب. في حين استمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خاصة الأجزاء الشرقية منها. بينما تعرضت سهول تهامة عسير لأمطار غزيرة وسيول، شملت الحبيل وريم، وسال إثرها عدد من الأودية والشعاب.

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 - 32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وتصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين، ويصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ويصل إلى مائج، مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 30-10 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 38 - 18 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.