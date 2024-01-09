انت الان تتابع ابتداء من 15 يناير.. دفع الإيجار إلزامي عبر القنوات الرقمية للعقود السكنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 09 يناير 2024, 7:51 مساءً

أكدت منصة إيجار التابعة للهيئة العامة للعقار أنه ‏بدءًا من 15 يناير 2024م يصبح الدفع إلزاميًا عبر القنوات الرقمية للعقود السكنية الجديدة. وقالت المنصة إنه لن يعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر ‏153). وبينت المنصة أنه ‏في حال عدم وجود عقد موثق في منصة إيجار لا يمكنك التسجيل في المنصة، ويلزم التوجه إلى وسيط عقاري ليتم إبرام العقد بين الطرفين.

كانت هذه تفاصيل خبر ابتداء من 15 يناير.. دفع الإيجار إلزامي عبر القنوات الرقمية للعقود السكنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.