سجلت مصروفات برامج دعم التوظيف والتدريب والتمكين ارتفاعا العام الماضي، إذ بلغ إجمالي مصروفات برامج الدعم 7.5 مليارات ريال، في وقت استفاد 1.78 مليون مواطن ومواطنة من برامج دعم صندوق تنمية الموارد البشرية، واستفادت 104 آلاف منشأة من الدعم، والتي تعمل في كافة القطاعات الحيوية بالمملكة، وتعزز 3 ركائز للاستدامة في سوق العمل ممثلة في: الإرشاد، والتدريب، والتمكين.

330 ألف موظف

كشف تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، لشهر ديسمبر الماضي، المساهمة في دعم توظيف 330 ألف مواطن ومواطنة، وبلغ إجمالي قيمة المشاريع المعتمدة، لأكثر من 22 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة مسجلة في منصة فرصة مليار ريال، وتعميد 500 مليون ريال من إجمالي قيمة المشاريع المعمدة في العام الماضي، وتضم المنصة أكثر من 27 قطاعا، و500 جهة مستفيدة، وتهدف إلى تنمية وتمكين الأعمال، وتعزيز الحوكمة والشفافية، ودعم المحتوى المحلي، وتسهيل وتنظيم عمليات الشراء وسهولة التحكم.

إرشاد مهني

استفاد 100 ألف مستفيد من مبادرة الإرشاد المهني في الجامعات العام الماضي، حيث تم تقديم خدمات خدمات الإرشاد المهني في الجامعات لأكثر من 80 جهة، من قطاع التعليم العالي في جميع مناطق المملكة، وحققت المبادرة 5 أهداف ممثلة في: رفع مستوى الخدمات المقدمة في الإرشاد المهني، ورفع مستوى المعرفة للميول والقدرات الذاتية للمستفيدين، وتطوير مهارات التخطيط المهني لدى الطلاب، والمساهمة في رفع الوعي حول أهمية المهن، ورفع الوعي حول المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتقديم خدمات ورش عمل ممثلة في: جلسات إرشاد مهني فردية، وجماعية.

مصروفات وتوظيف

7.5 مليارات مصروفات دعم التوظيف والتدريب

المساهمة في توظيف 330 ألف مواطن ومواطنة

1.78 مليون مستفيد من برامج الدعم

104 آلاف منشأة مستفيدة

3 ركائز تعزز الاستدامة في سوق العمل

100 ألف مستفيد من الإرشاد المهني5 أهداف لمبادرة الإرشاد المهني

مليار ريال قيمة المشاريع المعتمدة

تعميد 500 مليون من قيمة المشاريع المعتمدة