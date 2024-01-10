وتحتوي المزرعة، الواقعة على 83 ألف م2 غرب مدينة بريدة، على أكثر من 600 شجرة برية، تشمل الطلح العربي وطلح الفنتة والطلح الهندي والصمغ العربي، بالإضافة إلى 28 شجرة تفاح و42 شجرة ليمون و28 شجرة توت و28 شجرة عنب و27 شجرة رمان و100 شجرة تين متنوعة.
وأكد الصوينع أن المزرعة النموذجية التابعة للفرع تمتلك 853 شجرة برية ومنتجة داخلها، مشيرا إلى أهمية العمل على مواصلة تطوير المزرعة النموذجية، ورفع معدل الإنتاج والاستزراع بها، وموضحا أنه سيتم العمل على أن تصبح المزرعة نموذجا إيجابيا لقطاع الزراعة والمزارعين بالمنطقة في غالبية المجالات الزراعية، ومقدما شكره لكل القائمين عليها.
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