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600 % ارتفاع بالغطاء النباتي

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أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي مبادرة لإشراك القطاع الخاص لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر تحقيقا للأهداف بزراعة 40 مليون شجرة محلية في مواقع مختارة، وتوفير حلول قائمة على الطبيعة لاحتجاز الكربون ومكافحة تغير المناخ، والمساهمة في تحسين نوعية الحياة والمساعدة على تقليل تلوث الهواء وتحسين جودته عن طريق امتصاص الملوثات، وتعزيز الممارسات المستدامة باستخدام المياه المعالجة وتقليل انبعاثات الكربون.

في حين أعلن المركز الوطني عن تغيير مساحة الغطاء النباتي في منطقة مكة المكرمة بين شهر أغسطس لعام 2023 وشهر ديسمبر لذات العام، وذلك بتغيير نسبة وصلت إلى 600% بزيادة المساحة وكثافة الغطاء النباتي بمنطقة مكة المكرمة خلال الأشهر الماضية تأثرا بهطول الأمطار، فيما عمل المركز على نثر ما يزيد على طنين من بذور النباتات الرعوية المحلية في منطقة حمى الملك عبدالعزيز، ضمن جهوده لتنمية المساحات الخضراء وحمايتها والحفاظ على التنوع الأحيائي.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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