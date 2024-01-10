في حين أعلن المركز الوطني عن تغيير مساحة الغطاء النباتي في منطقة مكة المكرمة بين شهر أغسطس لعام 2023 وشهر ديسمبر لذات العام، وذلك بتغيير نسبة وصلت إلى 600% بزيادة المساحة وكثافة الغطاء النباتي بمنطقة مكة المكرمة خلال الأشهر الماضية تأثرا بهطول الأمطار، فيما عمل المركز على نثر ما يزيد على طنين من بذور النباتات الرعوية المحلية في منطقة حمى الملك عبدالعزيز، ضمن جهوده لتنمية المساحات الخضراء وحمايتها والحفاظ على التنوع الأحيائي.
كانت هذه تفاصيل خبر 600 % ارتفاع بالغطاء النباتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.