شكرا لقرائتكم خبر دعم أفضل 3 مشاريع لخدمة الحجاج بـ 1.75 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة عن إطلاق جائزة أفضل مشاريع لريادة الأعمال في خدمة ضيوف الرحمن، بجوائز تصل قيمتها إلى مليون ريال.

وأشار إلى أنه سيتم اختيار أفضل 3 مشاريع ريادية تطلق خدماتها في «نسك أعمال» بمكافأة مالية مقدارها مليون ريال للمركز الأول و500 ألف ريال للمركز الثاني و250 ألف ريال للمركز الثالث تقدم للفائز في مؤتمر الحج والعمرة العام المقبل.

وأكد دعم الوزارة للحلول التقنية، وخدمات إرشاد وأداء النسك التي تتطلب منظومة إدارية احترافية، مشيرا إلى المبادرات المقدمة لرواد الأعمال التي تسعى الوزارة لزيادتها بطرق مبتكرة، التي تشمل إرشاد وخدمة المعتمرين من خلال وجود مرافقين بمختلف لغات العالم لخدمة الحجيج.

جاء ذلك خلال جلسة ضمن مؤتمر ومعرض الحج والعمرة في يومه الثاني بعنوان «ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في خدمة ضيوف الرحمن» استعرضت خلالها التحديات ومستقبل الحلول المبتكرة والمستدامة.

وقال الدكتور الربيعة خلال الجلسة «استضافت المملكة خلال العام 2023م 13,550,000 مليون معتمر قادمين من خارج المملكة لأول مرة تاريخيا بزيادة 5 ملايين وبنسبة تجاوزت 58% عن عام 2019م حيث يعد ذلك نموا عاليا يجعلنا نسعى لتقديم خدمات أفضل لضيوف الرحمن والارتقاء بها لتكون خدمة «من الفكرة إلى الذكرى».

وأكد أن أحد برامج الرؤية المهمة هو برنامج ضيوف الرحمن وهو ضمن الأعمدة الأساسية لمستهدفات البرنامج عبر إثراء التجربة، ومن ضمنها دور رواد الأعمال في تقديم خدمات متميزة واستثنائية لضيوف الرحمن، حيث إن هذه الأعداد تعد فرصة كبيرة ومذهلة لجميع رواد الأعمال.

برنامج التنمية

من جانبه أكد نائب رئيس الإستراتيجية ودعم الأعمال في برنامج التنمية عبدالله الحقباني، أن برنامج التنمية يقدم خدمات احتضان ودعم للمنتج بقيمة 150 ألف ريال، ويعوض رائد الأعمال براتب لمدة سنة ليتفرغ لشركته الناشئة، وعندما يحتاج رائد الأعمال إلى توظيف موظفين فإن برنامج التنمية يتحمل رواتب الموظفين وكل ذلك في سبيل تنمية مشاركة رواد الأعمال بالحج وتوفير خدمات ترقى لما يستحقه ضيف الرحمن.

بدوره أوضح مدير مشروع تطوير التجربة الرقمية لضيوف الرحمن الدكتور محمد الصقير، أن اختلاف اللغات ليس تحديا بل فرصة لابتكار حلول وتقنيات جيدة تخدم ضيوف الرحمن، مشيرا إلى أن تجربة الحج تبدأ من مرحلة البحث والتمكين حتى اتخاذ الحاج القرار بالحج ثم الوصول إلى النسك ثم مرحلة الأعمال اليومية، ثم مرحلة إثراء التجربة التي تطمح إلى إثراء تجربة الحاج عبر زيارته للمواقع التاريخية الأثرية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمساندة تغطي كل هذه المراحل.

فرص ريادة الأعمال في الحج و العمرة: